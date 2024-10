Badante travolta e uccisa a Latina, il corpo trovato dopo quattro ore. Indagato un militare americano

È stata chiarita la dinamica dell’incidente stradale a Formia su cui erano in corso le indagini dei carabinieri dopo il ritrovamento del corpo senza vita di 63enne. I militari hanno identificato un 42enne americano (in servizio sulla nave Usa ’Uss Month Whitney’ alla base Nato di Gaeta) denunciandolo per omicidio stradale e omissione di soccorso in seguito a incidente stradale. L’auto dell’uomo dopo aver travolto la badante è finita contro un’altra vettura. L’automobilista straniero non si è fermato a prestare soccorso alla persona investita e il cadavere della donna è stato scoperto solo quattro ore dopo l’incidente, su un terreno che costeggia la strada, mentre erano in corso i rilievi del sinistro. Le due auto coinvolte sono state sottoposte a sequestro, come disposto dalla procura di Cassino, e affidate a una deposito giudiziario.