Badante confessa quattro omicidi: “Ho ucciso gli anziani che assistevo per pietà”

Caserta, 23 agosto 2024 – Ha confessato l'omicidio di quattro anziani di cui era il badante ai carabinieri di Caserta. E poi ha chiesto: "Aiutatemi a non uccidere più". Ad autoaccusarsi dei quattro delitto un uomo di 48 anni, Mario Eutizia, originario di Napoli ma che da tempo viveva nell’area di Caserta.

Da quanto si apprende, ieri mattina, l’uomo ha chiesto l'intervento di una pattuglia per effettuare alcune dichiarazioni importanti. Quindi, una volta al Comando Provinciale dell’Arma accompagnato dagli avvocati Antonio Daniele e Gennaro Romano, ha raccontato di aver provocato la morte di quattro persone che aveva assistito come badante. Eutizia ha rivelato ai militari e al pm di averlo fatto “per pietà”. Secondo quanto raccontato, infatti, tutte e quattro gli anziani erano affetti da diverse patologie.

L'uomo è stato posto in stato di fermo e si trova ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Chi erano le vittime

Al momento solo due delle presunte vittime sono state identificate. Il primo è Gerardo Chintemi, 96 anni di Vibonati (Salerno), a cui il badante avrebbe somministrato una dose letale dei farmaci che gli erano stati prescritti come cura farmacologica. In particolare, durante il periodo di permanenza all'interno dell'abitazione del 96enne, dal 5 dicembre 2023 al marzo 2024, dove svolgeva il ruolo di badante con mansione di assistenza materiale e di somministrazione delle terapie prescritte, per circa venti volte gli avrebbe somministrato una dose quadruplicata (circa 40 gocce) di Talofen e Trittico, potenti sedativi, al fine di cagionarne la morte e "porre fine alle sue sofferenze".

Stessa sorte toccata a Luigi Di Marzio, 86enne di Casoria (Napoli): dal mese di agosto 2023 agli inizi del mese di dicembre 2029, il badante per numerose volte avrebbe somministrato una dose quadruplicata (circa 40 gocce) di Talofen e Trittico al fine di cagionarne la morte. Gli altri due anziani di cui ha parlato Eutizia, di cui uno di Latina, non sono stati ancora identificati.