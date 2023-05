Autostrade oggi: A14 riaperta. Gli aggiornamenti del 19 maggio sul traffico

Bologna, 19 maggio 2023 – Sembra tornare alla normalità la situazione sulle autostrade oggi. Stamattina l’A14 è stata totalmente riaperta, compreso il tratto Forlì-Cesena. Continuano le criticità, invece, a livello locale. Chiuso un tratto della statale Adriatica nel Ravennate. Di seguito gli aggiornamenti odierni sulla rete autostradale (qui la diretta maltempo).

Autostrade, foto generica (Isolapress)

Autostrada A14

Circolazione regolare durante la notte sulla rete autostradale in Emilia Romagna, anche sul tratto di SS9 tra Forlì e Faenza che ha raccolto il traffico fatto uscire dalla A14 per lavori di ripristino della sede stradale. Riaperta la A14 nel tratto Forlì-Cesena alle ore 6,30 ed è transitabile grazie a uno scambio di carreggiata con una corsia per senso di marcia. Si registrano code (circa tre chilometri) tra Forlì e Faenza al chilometro 81.

Resta in vigore il provvedimento del Prefetto di Ravenna che ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 5 tonnellate su tutte le strade comunali, provinciali e statali della provincia di Ravenna - fatta eccezione per le autostrade e gli itinerari ad esse alternativi, fino a cessate esigenze (salvo rivalutazioni sulla base dell'evolversi della situazione). Stop alla circolazione anche per i veicoli di massa superiore alle 3,5 t sulla SS 3 bis Tiberina in direzione di Cesena. Pertanto all’uscita di Sansepolcro detti mezzi vengono indirizzati in direzione di Arezzo sulla SS 73 per raggiungere la A1 e proseguire in direzione di Bologna.

Diramazione per Ravenna: in mattinata sono stati chiusi gli svincoli Quadrifogio - S.S. 16 Adriatica per allagamenti provenendo dalla Bologna-Taranto verso Ravenna. Gli allacciamenti sono stati ripristinati poco prima delle 10.

La Polstrada informa che persiste la necessità di non raggiungere le provincie di Forlì, Cesena e Ravenna "dove la viabilità secondaria è ancora interessata dalla presenza di fango e di acqua e per lasciare libera la circolazione ai veicoli destinati al soccorso e al ripristino".