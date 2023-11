Aurora boreale, oggi nuova tempesta geomagnetica in Italia. “Difficile fare previsioni per stasera”

Roma, 6 novembre 2023 – Dalle Dolomiti alle curve sinuose delle colline in Val d’Orcia spennellate di rosso. E’ questa la fotografia di una notte spettacolare colorata dall’aurora boreale. Le foto hanno fatto il giro del web e chi se l’è perso spera in un bis. L’aurora boreale che ha colorato il cielo in Italia potrebbe continuare a dare spettacolo dato che è in corso un’altra tempesta geomagnetica, anche se è difficile fare previsioni per questa sera.

“È presto per dire se le aurore boreali coloreranno ancora il cielo in Italia, mentre di sicuro il Sole sta raggiungendo il massimo di attività del suo ciclo”, osserva Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all'Università di Trieste.

L'aurora boreale sull'Italia per una tempesta geomagnetica (Ansa)

All'aumento dell'attività solare si devono anche le aurore osservate nei cieli italiani poco più di un mese fa, fra il 25 e il 26 settembre, ma allora visibili solo dalle regioni settentrionali. “I due fenomeni così vicini nel tempo - osserva Messerotti - indicano che il Sole sta raggiungendo il massimo dell'attività del ciclo 25, previsto nel 2024”.

Secondo l'esperto “è difficile prevedere se anche stasera il fenomeno si ripeterà con intensità minore, ma da alcune ore è in corso una tempesta geomagnetica moderata di classe G2”. Si potrà capire come evolverà nel corso della giornata.

Per Messerotti “bisogna anche tener conto della presenza di un esteso buco coronale al meridiano centrale del Sole e verso Ovest, che accelera flussi di vento solare veloce verso la Terra”. In passato “tempeste solari molto intense in cicli solari precedenti hanno dato origine ad aurore visibili quasi fino all'equatore. Ricordiamo ad esempio - conclude - la tempesta solare del 13 marzo 1989 e le tempeste di Halloween nel 2003”.

