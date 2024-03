Attacco hacker a Giorgia Meloni: “Grazie Elon Musk”

Attacco hacker al profilo Instagram di Giorgia Meloni. E' durato pochi minuti, che però sono bastati per far comparire una storia e un post con la scritta 'Grazie Elon free Btc!' e l'immagine di un profilo fake di Elon Musk.

L'attacco è stato risolto nel giro di pochi minuti e tutto è stato cancellato, anche se le immagini pubblicate sono state comunque diffuse da alcuni utenti. L'hackeraggio è avvenuto questo pomeriggio mentre la premier era in volo verso Roma dopo la missione in Egitto.

Il profilo hackerato è quello personale storico di Meloni aperto anni addietro. Sono attualmente in corso tutti i dovuti accertamenti da parte della polizia postale.

L’obiettivo degli hacker non era quindi quello di diffondere messaggi politici di nessun tipo, bensì quello di trarre in inganno il pubblico e portare gli utenti a cliccare su un link. Un tentativo, va sottolineato, decisamente maldestro di frode, visto che difficilmente qualcuno potrebbe realmente cadere in trappola e credere che una figura politica così rilevante possa adoperare i propri profili social per veicolare un messaggio del genere.

In ogni caso, il profilo Instagram è subito rientrato nel controllo dello staff di Giorgia Meloni, che ha provveduto a renderlo di nuovo sicuro.