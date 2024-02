Giorgio Armani: “Meloni ha due elementi robusti in corpo, non li ha ma è come se li avesse”

Roma, 25 febbraio 2024 - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni “ha due elementi importanti in corpo abbastanza robusti, non ce li ha ma è come se li avesse”. Così Giorgio Armani al termine della sua sfilata ha risposto a una domanda di un giornalista inglese che gli ha chiesto cosa ne pensasse del “governo di estrema destra” guidato dalla premier. “Sulla politica e le strategie che mette in atto non sono così competente, mi secca a volte - ha aggiunto Armani - vederla così piccolina e minuta in Europa in mezzo a tanti statuari ed eleganti signori, lei lì con la sua giacchettina, ma - ha concluso - ha un bellissimo viso”.

"I fiori di inverno non ci sono, li ho inventati io!”, ha poi scherzato Armani al termine della sfilata della collezione per il prossimo inverno, una visione di composta bellezza che si muove tra neri velluti e petali colorati di fronte a occhi di ospiti come Cate Blanchett. Simbolica, per Armani, la scelta dei fiori: “Ricordano una stagione migliore o preannunciano comunque - sottolinea una stagione migliore”. Una speranza nutrita dall'amore per la moda e quello per la natura che “mi ha sempre appoggiato nelle mie scelte, è qualcosa che si trasforma in tessuto, colore, atteggiamento, suggerisce un'atmosfera, la natura è dove viviamo e vogliamo continuare a viverla senza esasperazioni che - è il suo credo - non sono assolutamente necessarie”.