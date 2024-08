Aperta un’inchiesta sul maxi rogo di Roma. La Procura non esclude il gesto doloso

L’odore acre ancora nell’aria e davanti una distesa di cenere, i pini e il sottobosco distrutti. Una ferita difficile da risanare sulla collina di Monte Mario, divorata mercoledì pomeriggio da un rogo che ha fatto sprofondare per ore quella zona di Roma nella paura e nell’ansia. Le fiamme alte, il fumo, il caldo soffocante e poi gli scoppi di cui parlano molti testimoni. Troppo per essere esclusa la mano dell’uomo, ipotizzano gli inquirenti. E sarà proprio quel terreno bruciato a dare la risposta a chi indaga. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per chiarire come siano divampate le fiamme e l’origine dolosa non viene esclusa. Anzi. È proprio l’ampiezza della zona distrutta dalle fiamme che fa ipotizzare più focolai. Il procuratore aggiunto Giovanni Conzo è in attesa di una prima informativa delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.