Anziana dorme in spiaggia perché non ha soldi, due carabinieri le pagano l’hotel per la notte

Gorizia, 5 agosto 2024 – Una storia d’altri tempi, degna di una pellicola cinematografica o di un romanzo. Non a caso la protagonista è una poetessa e scrittrice ormai anziana. La donna, una 74enne originaria della provincia di Udine, è stata notata da una pattuglia dei carabinieri mentre dormiva su un lettino riadattato vicino alla spiaggia di Marina Julia, a Monfalcone (Gorizia).

I militari, un maresciallo e un carabiniere semplice, passati di fronte all'ingresso di un bar, vicino al lido ormai chiuso, hanno avvicinato l’anziana per capire se avesse bisogno di qualcosa in considerazione dell’avanzata età e non riconoscendola come senzatetto. Ai carabinieri la donna, con un passato di poetessa e scrittrice, ha raccontato di essersi recata a Monfalcone per rivedere i luoghi della sua giovinezza ma non avendo disponibilità economica e potendo contare solo su una pensione minima, ha dovuto rinunciare a prendere una stanza per la notte in hotel e si è accomodata come meglio poteva sulla spiaggia.

Essendo ormai notte inoltrata, i due carabinieri hanno deciso di accompagnare l'anziana in un albergo del centro e, di propria iniziativa, le hanno pagato le spese per la notte. La mattina successiva l'anziana è tornata nella sua abitazione in provincia di Udine con un ricordo in più da conservare nell’archivio