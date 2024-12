Altra tragedia per una fuga di gas. Crolla la villa: lui muore, lei dispersa

Molazzana (LUCCA)Hanno cenato con alcuni amici in un ristorante e poco prima della mezzanotte hanno fatto rientro nella loro abitazione. Un sabato sera come tanti altri per Seetoh Kwok Meng, 69 anni di Singapore, e la moglie, Chang Kai En, 52 anni di Taiwan. Ma poco dopo esser tornati a casa, una tremenda esplosione ha squarciato la loro villetta e sepolto le loro vite sotto tonnellate di cemento e ferro.

Manca qualche minuto alla mezzanotte di sabato quando scatta l’allarme: un boato, fortissimo, viene udito a chilometri di distanza. Sul posto arrivano immediatamente i primi soccorritori che si trovano di fronte a una scena apocalittica. La villetta – che si trova in una remota località della Garfagnana (siamo un centinaio di metri dall’abitato della frazione di Eglio in località Fontana, nel comune di Molazzana) – è completamente collassata e le poche parti rimaste in piedi stanno bruciando. Una scena che richiama l’esplosione di pochi giorni fa a Firenze, dove hanno perso la vita tre persone tra le quali un bimbo di 11 anni.

Vigili del fuoco, sanitari, uomini del Soccorso alpino e carabinieri iniziano una disperata corsa contro il tempo. Nel cuore della notte, subito dopo che i pompieri hanno domato le fiamme, iniziano a rimuovere le macerie a mani nude. Si scava senza sosta tutta la notte, al gelo e in condizioni davvero difficili.

Mano mano che le ore passano da una parte scemano le speranza di ritrovare la coppia di coniugi vivi e dall’altra prende corpo l’ipotesi che l’esplosione sia dovuta a una fuga di gas. L’abitazione è alimentata con gpl proveniente da un bombolone rimasto intatto fuori dalla villetta. È presumibile che il gas si sia dunque propagato all’interno della casa. Ma a tutte queste domande risponderà l’indagine coordinata dal pm Antonio Mariotti che già ha fatto sequestrare l’intera area e disposti i primi accertamenti.

Sul fare dell’alba, gli uomini esausti che per primi hanno prestato l’opera di soccorso, vengono raggiunti dai rinforzi. A Molazzana arrivano altre squadre ordinarie dei vigili del fuoco, nonché gli specialisti dell’Usar (Urban search and rescue), i nuclei cinofili e dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto dei vigili del fuoco e i carabinieri coordinati dal comandante della Compagnia di Castelnuovo Biagio Oddo.

Alle 11 di domenica mattina i soccorritori trovano il corpo dell’uomo. Era un ex manager in pensione che cinque anni fa, dopo una vita passata a lavorare nel settore delle vendite automobilistiche a Taiwan e in altri paesi asiatici, aveva deciso di acquistare la villetta dove poter trascorrere dei periodi di vacanza. Con la moglie andavano in Garfagnana sia nel periodo invernale, sia in quello esivo. "Da cinque anni erano proprietari di questa casa nella nostra zona ed erano ormai integrati nella comunità, benvoluti da tutti", dice il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, che dalla mezzanotte ha seguito sul posto le operazioni di soccorso.

Le operazioni di scavo continuano però e andranno avanti fino a quando non sarà trovato anche il corpo della donna, la 52enne di Taiwan che per quanto formalmente ancora dispersa, tutto fa credere abbia trovato la morte assieme al marito.