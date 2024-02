Strage ad Altavilla Milicia, indagata la figlia superstite. “Ha partecipato alle torture della mamma e del fratello”

Palermo, 16 febbraio 2024 - Svolta nella strage familiare ad Altavilla Milicia. L’unica figlia superstite, che il papà avrebbe risparmiato al massacro compiuto verso la moglie e gli altri due figli, è indagata. “La figlia primogenita 17enne ha partecipato alle torture dei riti di purificazione. Ho trasmesso gli atti alla procura per i minorenni che ha competenza”, ha detto il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio durante la conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del triplice omicidio in provincia di Palermo in cui sono stati torturati e uccisi Alessandra Salamone e i figli Kevin ed Emanuel.

"La ragazza ha partecipato a una serie di riti di purificazione che in concreto hanno riguardato la tortura alla madre e al fratello", ha detto il procuratore che poi, a chi le domandava lo stato d'animo della ragazza, ha detto che "emotivamente il suo turbamento è profondo. E' una ragazza di non comune intelligenza e sensibilità".

Per la strage sono in carcere Giovanni Barreca, padre e marito delle vittime, e una coppia di Palermo Sabrina Fina e Massimo Carandente.

Strage familiare a Altavilla Milicia. Nel riquadro Giovanni Barreca

"I due coniugi palermitani erano presenti al momento del triplice omicidio nella villetta di Altavilla Milicia", ha aggiunto Manfredi Lanza, sostituto procuratore. "Aspettiamo l'esito dell'autopsia di Antonella Salamone - ha sottolineato invece Cartosio - quindi al momento non conosciamo esattamente le cause della morte. Possiamo però dire che la morte delle tre vittime è stata causata da comportamenti messi in atto da Barreca e dai due coniugi palermitani che per giorni hanno operato nella villetta", ha concluso.

"E' una vicenda che ha particolarmente colpito noi carabinieri dal punto di vista umano ed emotivo", ha aggiunto il comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, generale di brigata Luciano Magrini. "Abbiamo messo sul terreno le migliori risorse per una perfetta ricostruzione della vicenda e fornire all'autorità giudiziaria un quadro il più completo possibile", ha aggiunto.