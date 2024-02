Strage di Altavilla Milicia, chi sono i due coniugi fermati: fanatici religiosi come il papà omicida

Palermo, 12 febbraio 2024 - Ci sono altri due fermati per la strage di Altavilla Milicia, nel Palermitano. Oltre al muratore 54enne Giovanni Barreca, reo confesso per l'uccisione della moglie e di due dei suoi figli, in carcere è finita anche una coppia di coniugi. Anche per loro l'accusa è di omicidio plurimo e soppressione di cadavere.

I due avrebbero conosciuto Barreca durante incontri di preghiera in una chiesa evangelica, da cui poi si erano tutti allontanati. A unirli un forte fanatismo religioso, che – in base a quanto raccontato dall'unica sopravvissuta alla strage, la figlia maggiore di 17 anni – li avrebbe portati a "fare un esorcismo". D'altronde lo stesso capofamiglia ha spiegato il suo gesto dicendo "volevo liberarli dai demoni".

Chi sono i due coniugi fermati

Lui, Massimo Carandente, è un cinquantenne disoccupato, lei, Sabrina Fina di 42 anni, vive di piccoli lavoretti come venditrice online di prodotti alimentari e cosmetici naturali. L'ossessione per la religione salta all'occhio se si guardano i loro profili social dei due: "Satana sta usando i pastori corrotti" o "Quando il popolo di dio prega, il diavolo trema", scriveva Carandente in alcune delle decine di post dedicati ad argomenti religiosi e a sedicenti pastori e guaritori. Più discreta invece la donna, che usava i social soprattutto per promuovere i prodotti e bevande “per il benessere”.

I coniugi erano spesso ospiti nella villetta di Barreca, perché facevano parte del gruppo di preghiera dell'uomo. Da quanto ricostruito dai carabinieri, Carandente e Fina avrebbero istigato il muratore a uccidere la moglie Antonella Salomone e i figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuel di 5. Gli insegnanti e i compagni di scuola del più grande saranno sentiti dagli inquirenti per definire meglio i contorni in cui è maturata la strage.