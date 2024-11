Allerta meteo rossa a Catania: scuole chiuse il 12 novembre. Stop a bici e motorini

Catania, 11 novembre 2024 – Nuova allerta in Sicilia. Secondo le ultime previsioni meteo le condizioni del tempo sull’isola resteranno critiche anche nella giornata di domani: i bollettini parlano di temporali anche intensi, specialmente sui settori orientali, con fulmini e vento forte. L’allerta della Protezione civile – valida dalle 16 di oggi alle 21 del 12 novembre – è rossa per Catania e il Messinese ionico, arancione per Palermo e tutte le altre province, gialla per il Messinese tirrenico.

Catania, scuole chiuse. Stop a motorini

A Catania il sindaco Enrico Trantino ha deciso che resteranno chiusi fino alla fine dell’allerta, le scuole di ogni ordine e grado, le palestre e gli impianti sportivi comunali, i cimiteri, il giardino Bellini e tutti i parchi Comunali. Sospesi i mercati rionali all'aperto e di quelli storici (Fiera e Pescheria). E’ vietato inoltre uscire in bicicletta, motorino, scooter e moto.

L’allerta in Sicilia

L’allerta meteo è rossa per Sicilia Nord-Orientale, versante ionico, arancione per la Sicilia Sud-Orientale, Nord-Occidentale, isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto. Gialla per Sicilia Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Il maltempo a Catania

Già oggi il Catanese è stato colpito dal forte maltempo.