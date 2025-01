Affondano due imbarcazioni, strage di migranti in Tunisia. Tra le 27 vittime anche un neonato

Ancora una tragedia del mare, la prima del 2025, con 27 morti, tra cui un neonato, al largo della Tunisia, in quel mar Mediterraneo dove l’anno scorso sono morti o dispersi 2.200 migranti. Erano partiti in 110, tutti provenienti da Paesi dell’Africa sub-sahariana su due imbarcazioni che sono affondate mentre si trovavano al largo delle isole Kerkennah. Solo 83 sono stati tratti in salvo dalle motovedette della Guardia costiera e della Protezione civile. Per gli altri "tra cui donne e bambini" non c’è stato scampo. "Una delle due imbarcazioni si è capovolta, l’altra è colata a picco", ha affermato Zied Sdiri, direttore regionale della Protezione civile di Sfax. Tra i superstiti, 17 donne e 7 minori, di cui 15 sono stati trasportati in ospedale mentre la Guardia nazionale ha annunciato che le ricerche in mare proseguono per eventuali superstiti.