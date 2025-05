Barletta, bimbo di 4 anni cade dalla bici elettrica guidata dal papà e muore: indaga la polizia

Barletta, 6 maggio 2025 – Dramma nel tardo pomeriggio di ier i in via Lattanzio, a Barletta. Un bimbo di quattro anni è morto dopo essere caduto dalla bici mentre percorreva una ripida rampa di accesso a un garage della zona 167 della città. Nella caduta il bambino ha battuto la testa riportando un profondo trauma cranico che gli è stato fatale. Inutile l’intervento dei soccorritori. Il piccolo è arrivato senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Dimiccoli.

La caduta dalla bici

Secondo una prima ricostruzione, il bimbo non era in sella alla sua bici ma si trovava sul sellino della bici a pedalata assistita guidata dal padre che, percorrendo la ripida discesa del garage, avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra. L'impatto con il cemento per il piccolo è stato tremendo: con ogni probabilità non indossava il caschetto protettivo.

Sentiti i testimoni

La bici elettrica è stata sequestrata e al momento gli inquirenti stanno vagliando la posizione del padre. Sono state anche ascoltate le persone che si trovavano sul luogo dell'incidente e che per prime hanno soccorso il bambino. Sulla vicenda indaga la polizia, coordinata dalla Procura di Trani.