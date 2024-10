Acquazzone in Liguria, Genova allagata. E a Milano esonda il fiume Lambro

Temporali e piogge intense al centro-nord, con effetti pesanti per molti territori soprattutto per l’esondazione di fiumi e canali. In Liguria una allerta arancione per piogge intense (oltre 300 millimetri in Valle Stura) si è subito tramutata in rossa nel Levante Ligure. Nella notte, poi, è esondato un rio a Genova, il Fegino, a cui sono seguiti allagamenti sparsi in tutta la città, dove sono state chiuse tutte le scuole. Ma le precipitazioni intense hanno interessato anche altre regioni, tra cui la Lombardia – a Milano è esondato il Lambro (nella foto) – e la Toscana, soprattutto in Garfagnana ma non solo. Problemi anche in altre zone dell’Italia dal Friuli Venezia Giulia alla Tuscia. In Liguria sono aumentati i livelli dei torrenti, soprattutto nello Spezzino, monitorati costantemente dalla Protezione civile regionale.