Acquafondata (Frosinone): cadavere di un uomo trovato sui monti della Ciociaria, è giallo

Acquafondata (Frosinone), 27 gennaio 2024 - Giallo in Ciociaria ad Acquafondata (Frosinone). Il corpo di un uomo, che dai primi riscontri presenterebbe diverse ferite e tracce di sangue, è stato rinvenuto in località Rifugio in alta montagna nella zona delle Mainarde nel Comune di Acquafondata.

A fare la scoperta nella tarda mattinata di oggi alcuni escursionisti che hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’Ares 118 e successivamente il medico legale allertato dalla procura della Repubblica di Cassino che ha disposto una prima ricognizione cadaverica e poi il trasferimento della salma presso l’obitorio del Santa scolastica di Cassino.

Nessuna ipotesi viene esclusa. La morte si potrebbe spiegare con una caduta accidentale ma al momento resta aperta anche la pista dell’aggressione.

(Notizia in aggiornamento)