M49 non ha voluto saperne di restare rinchiuso nel recinto dove la provincia di Trento l’aveva confinato, e ricordandosi di essere un orso ha scalato la recinsione, per quanto elettrificata ma in fondo che orso sarebbe se non riuscisse a infischiarsene dei volt, e si è dato alla macchia. Sono partite le ricerche e hanno iniziato a formarsi le opposte tifoserie: in caso di pericolo per l'uomo, sparare o no alla bestia? Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa è per un inderogabile no, le autorità locali (che in quanto il Trentino regione a statuto speciale sono quelle che contano) dicono di voler valutare al momento. L’orso è estremamente pericoloso e si è già reso protagonista di attacchi ad allevamenti e strutture abitate. E mentre nessuno manda neppure un pensiero al povero esclursionista che magari finirà per trovarsi davanti il quadrupede inferocito, a noi non resta che augurarsi che tutto si concluda per il meglio, che M49 possa essere di nuovo catturato e che soprattutto nessun umano venga coinvolto, e pensare che la natura ha i suoi tempi e le sue leggi, che noi vogliamo far assomigliare a quelli di una fiction o di un cartone animato ma che invece sono terribilmente crudi e reali. E come tali vanno affrontati.

