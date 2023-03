Visionair Lab lancia la mascherina antivirus invisibile

SI CHIAMA Visionair Lab ed è l’unica startup toscana selezionata dall’Italian Trade & Investment Agency (Ita) per partecipare all’International Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, il più grande evento mondiale del settore dell’innovazione tecnologica che si è svolto dal 5 all’8 gennaio. Una formidabile occasione nella quale i fondatori di Visionair Lab, Michele Boni e Luigi Spedini (nella foto a destra), hanno presentato al mondo la loro ultima invenzione: si chiama ‘Take a breath’ (nella foto a sinistra) ed è una visiera a barriera d’aria con purificatore, un accessorio da indossare come un cappello e che protegge dall’inquinamento e dai virus, però senza limitare o isolare le persone dal mondo esterno. Di fatto, una mascherina invisibile, in cui l’aria viene accelerata e, acquistando consistenza, utilizzata per allontanare inquinanti e virus dalle vie respiratorie. I due visionari italiani sono volati a Las Vegas per fare conoscere al mondo la loro invenzione, applicabile a diverse attività, dal tempo libero al lavoro, e in grado di rivoluzionare la quotidianità delle persone. Come siete arrivati a Las Vegas? "Siamo stati scelti attraverso Ita, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – spiega Michele Boni – Ita ha presentato il nostro progetto al...