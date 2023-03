Uno sguardo attento alla green economy

OLTRE ALL’IMPEGNO sui temi dell’ambiente e dell’educazione una parte importante del programma P&G per l’Italia riguarda la società, l’innovazione e la salute. In particolar modo la salute delle donne, attraverso la prevenzione del tumore del seno, ginecologico e dermatologico per cui P&G sostiene l’associazione Susan G. Komen Italia e il progetto "Carovana della prevenzione" per cui da maggio 2021 a ottobre 2022, all’interno dell’iniziativa "Insieme siamo più forti" sono state organizzate 22 tappe per un totale di oltre 3.300 visite ed esami diagnostici erogati nelle periferie e aree di maggiore disagio in tutta Italia, cercando di sopperire alla drastica riduzione delle visite di prevenzione di queste patologie di tumori a prevalentemente femminili, causata dalla pandemia. P&G supporta inoltre la Croce Rossa Italiana sostenendo le famiglie indigenti in Italia con donazioni costanti di pacchi di prodotti essenziali per l’igiene personale e la pulizia della casa distribuiti avvalendosi dell’aiuto proprio dei volontari della Cri. Inoltre dal 2021, insieme ad Associazione Next, è impegnata nel progetto di inclusione sociale e lavorativa Aula 162 grazie al quale sono state inserite nel mondo del lavoro oltre 216 persone.

Pensando a un luogo sicuro, confortevole e gratuito, dove prendersi cura della propria igiene personale e dei propri indumenti nell’aprile 2017 P&G ha invece avviato il progetto delle "Lavanderie di Papa Francesco" grazie alla partnership con l’Elemosineria Apostolica e la Comunità di Sant’Egidio. Infine, ultimo ma non per importanza, è l’impegno per stimolare la capacità di innovare. Per questo P&G ha lanciato diverse Open Call al mondo delle startup con l’obiettivo di aumentare il ritmo di innovazione nel campo della sostenibilità ambientale. Inoltre, sostiene e promuove con progetti concreti l’occupazione e l’imprenditoria femminile, per cercare di ridurre sempre di più il gender gap. Ma è anche fondamentale che nelle future generazioni ci siano leader responsabili, con una forte coscienza ambientale, capaci di orientare verso scelte più sostenibili le aziende attraverso la green economy. Per questo P&G collabora con lo European Institute for Innovation and Sustainability (Eiis), come partner nella direzione scientifica e come docenza di corsi di formazione come il Certificate program "Manager della Transizione Ecologica" per formare i manager di oggi e di domani. A. Pe.