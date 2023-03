Quell’amaro simbolo di innovazione

UN ALTRO MARCHIO della storia dei liquori artigianali italiani è entrato recentemente a far parte del catalogo e della produzione di Pallini. Si tratta dell’Amaro Formidabile, risultato degli studi, delle conoscenze e delle esperienze trentennali del liquorista romano Armando Bomba. Pallini ha infatti acquistato il brand romano premiato in tutto il mondo e ne segue oggi produzione e distribuzione. "Abbiamo ammirato fin dall’inizio la nascita e l’evoluzione di Amaro Formidabile – spiega Micaela Pallini, presidente dell’omonima azienda – con interesse e curiosità. Formidabile nasce a pochi chilometri dalla nostra sede e da subito si è distinto come un amaro artigianale dai connotati molto innovativi. Si può davvero considerare il primo degli amari di nuova generazione che hanno vivacizzato il mercato di questi ultimi 5 anni e il fatto che fosse nostro vicino di casa ha da subito attirato la nostra attenzione".

L’Amaro Formidabile è un liquore amaro naturale elaborato artigianalmente con un processo di macerazione di piante aromatiche e officinali in purissimo alcool di grano. Numerosi i premi internazionali conseguiti negli anni, dalla Gran Medaglia d’Oro allo Spirit Selection de Concours Mondial de Bruxelles nel 2018 alla Medaglia d’Oro all’International Spirit Challenge nel 2019. Un amaro con una peculiarità che lo rende unico: prodotto per macerazione a freddo in alcool di grano delle diverse botaniche senza l’ausilio di additivi, coloranti, caramello o alcun tipo di aroma sia di sintesi che naturale. La produzione vede un procedimento lungo e laborioso e l’intenzione di Pallini è di seguire esattamente la ricetta del fondatore, per cui le quantità non saranno da grandi numeri.

Non solo la vicinanza geografica unisce l’azienda Pallini e la sua presidente con il liquorista creatore di Formidabile: "Armando era una persona molto in gamba – sottolinea Micaela Pallini - che aveva le idee estremamente chiare sul tipo di prodotto che voleva portare al pubblico. La ricetta di Formidabile è stata definita dopo moltissime prove prima in cucina (nel senso della cucina di casa dove faceva le prime infusioni) e poi sul campo con centinaia di assaggi". La strategia di distribuzione dell’Amaro Formidabile prevede i già rodati cocktail bar, il mondo della ristorazione e le enoteche, guardando al mercato italiano, ma con la novità di uno sguardo rivolto al mercato estero, dove i consumatori da qualche tempo hanno iniziato a scoprire e ad amare gli amari italiani. A.Pe.