Ecco Ecomet una miniera d’oro nata da rifiuti elettronici

ERA IL 2012 QUANDO Alberto Tosoni, all’epoca studente di ingegneria al Politecnico di Milano, dai banchi dell’università lanciò l’idea di ricavare oro e metalli preziosi dai rifiuti elettronici. Gli diedero del matto, ma andò dritto per la sua strada, creando una startup modello per innovazione e sostenibilità. Aveva ragione: oggi Tosoni (foto in basso) è l’amministratore delegato di Ecomet Refining Srl, azienda con sede a Spino d’Adda, nel Cremonese. Lo stabilimento nata dalla startup vanta il più grande impianto in Italia di recupero di metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio) da smartphone, computer, smartwatch e altri dispositivi elettronici. Si tratta, peraltro, di un sistema di recupero sostenibile, progettato per consumare poca energia e non disperdere sostanze inquinanti in atmosfera. Ma come funziona questa miniera d’oro in versione contemporanea? Il processo di lavorazione si articola in diverse fasi: la prima è la cernita, ovvero la selezione e differenziazione dei materiali, eseguita interamente a mano. Poi è la volta della triturazione degli smartphone e delle altre materie prime: batterie da orologi, schede di centraline telefoniche, scarti orafi. I materiali entrano in un forno, progettato e realizzato dalla stessa Ecomet, che oggi vende i propri macchinari a diverse aziende del settore, in Europa...