Bper, la rete s’allarga "Ma al centro restano i bisogni del cliente"

GIUSEPPE SIBILLA (nella foto), classe 1963, lavora in banca dal lontano 1989. E delle banche conosce tutto, avendo vissuto in prima persona i grandi cambiamenti che, negli ultimi 30 anni, sono stati di capaci di modificare nel profondo il settore creditizio e finanziario, grazie soprattutto all’avvento delle nuove tecnologie digitali. Da poche settimane, Sibilla è responsabile della rete commerciale che sovrintende alle attività delle Direzioni Territoriali del di Bper Banca, un gruppo in cui il manager ha svolto tutta la sua carriera, ricoprendo nel tempo diversi incarichi dirigenziali. Ora, per lui c’è una nuova sfida all’orizzonte: portare a regime una rete che in poco tempo è cresciuta a ritmi sostenuti, inglobando quelle di altri istituti. L’ultima, in ordine di tempo, è stata Banca Carige, entrata lo scorso anno nell’orbita del Gruppo Bper. Dottor Sibilla, non si può certo dire che la sfida non sia impegnativa... "Certamente, ma vorrei ricordare che l’acquisizione su Banca Carige è soltanto l’ultimo passo di un percorso iniziato in precedenza. Oggi possiamo dire che Bper ha assunto una nuova dimensione rispetto al passato recente. Negli ultimi 2-3 anni abbiamo infatti raddoppiato la nostra presenza sul territorio e ampliato notevolmente il numero di persone che lavorano per noi. Prima...