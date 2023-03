"Abbiamo fatto storia Ora pronti a nuove sfide e prodotti"

È LA PRIMA E UNICA azienda in Italia nel comparto dei legumi secchi ad aver ottenuto il prestigioso riconoscimento di "marchio storico". Lo scorso settembre, infatti, il ministero per lo Sviluppo economico ha inserito Select, l’azienda italiana con sede a San Giuseppe Vesuviano, alle pendici del Vesuvio, e guidata dalla famiglia Aliberti da oltre 60 anni, nel Registro dei marchi storici di interesse nazionale. "Esserne entrati a far parte è un traguardo che ci rende orgogliosi e che ci ripaga dell’impegno e della dedizione quotidiana profusa per offrire alle persone che scelgono Select qualità ed eccellenza", esordisce Aniello Aliberti, 65anni, da oltre quarant’anni in azienda e dg di Agria Spa, società proprietaria del marchio Select. "Sono stati premiati – prosegue – i valori che guidano fin dagli albori la nostra famiglia: qualità, trasparenza e cura della materia prima, che combinano una forte vocazione artigianale all’innovazione e alla modernità. Tutte caratteristiche che ci hanno permesso di restare sempre al passo con i tempi ed emergere nel nostro settore, quello dei legumi secchi a cui nel tempo si sono aggiunti i cereali secchi, i legumi lessati, i legumi decorticati e gli snack, senza dimenticare la linea d’eccellenza biologica". "L’iscrizione nel registro dei marchi...