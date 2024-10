Zelensky in Croazia: "L'Ue deve unire l'intero continente" Dubrovnik, 9 ott. (askanews) - L'Unione europea ha il dovere di "unire l'intero continente, tutte le nazioni democratiche d'Europa, comprese le vostre", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione di un vertice Ucraina-Europa Sud-orientale in Croazia. "Ci possono essere tensioni politiche, ma dobbiamo fare in modo che la nostra unione in Europa rimanga il più stabile possibile. Se l'Europa non è unita oggi, non sarà in pace. I processi di adesione devono quindi essere portati a termine", ha aggiunto Zelensky, parlando davanti ai leader di 12 paesi dell'Europa sudorientale, molti dei quali attendono da anni di entrare a far parte dell'Ue, dopo che a giugno sono stati aperti ufficialmente i negoziati di adesione con Kiev.