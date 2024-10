Zelensky a Parigi, poi Roma: il tour per chiedere aiuto agli alleati Parigi, 10 ott. (askanews) - Prima un grande abbraccio e poi la stretta di mano. Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto con un saluto caloroso l'ucraino Volodomyr Zelensky, nel cortile dell'Eliseo. Parigi è la seconda tappa di un tour dei principali alleati europei di Kiev, che a quasi due anni dall'invasione da parte della Russia - era il febbraio 2022 - è in cerca di conferme del sostegno economico, militare e morale dell'Europa. Un sostegno fondamentale a meno di un mese dalle elezioni negli Stati Uniti dove una vittoria di Trump contro Harris potrebbe cambiare tutto, vista la vicinanza del candidato repubblicano alla Russia di Putin. Prima di Parigi, Londra. Qui Zelensky ha incontrato il neo ministro britannico Starmer a Downing Street dove li ha raggiunti anche il segretario generale della Nato Mark Rutte. I tre hanno parlato del "piano per la vittoria" ucraina e Rutte ha voluto rassicurare: chiunque vinca fra Trump o Harris, gli Usa saranno a fianco di Kiev. "Non sono preoccupato, perché sono assolutamente convinto che gli Stati Uniti siano coinvolti in questa situazione e capiscono che non si tratta solo dell'Ucraina, ma anche di loro, da Washington a San Francisco, tutti gli Stati Uniti sarebbero meno sicuri se Putin avesse successo in Ucraina". "Si tratta del futuro e della sicurezza degli Usa", ha aggiunto, "lui lo sa". Zelensky andrà anche a Roma dove vedrà anche la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e concluderà la sua tappa nella capitale con un incontro con Papa Francesco prima di spostarsi in Germania. Il tour europeo sostituisce il previsto vertice alla base Usa di Ramstein in Germania, che avrebbe dovuto prendere una decisione sui missili a lungo raggio, ma è stato annullato per la defezione del presidente Usa Joe Biden rimasto in patria a seguire il disastro dell'uragano Milton.