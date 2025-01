Venezuela, gli Usa offrono 25 mln USD per far arrestare Maduro Roma, 10 gen. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno annunciato un aumento della ricompensa per ottenere informazioni che portino all'arresto del presidente venezuelano Nicolàs Maduro, proprio nel giorno del suo giuramento per un terzo mandato di sei anni. La "taglia" è ora di 25 milioni di dollari. Maduro ha giurato davanti all'Assemblea Nazionale, in una cerimonia che si è svolta tra stringenti misure di sicurezza, per il nuovo mandato 2025-2031, al termine di un voto contestato dall'opposizione, che si è dichiarata vincitrice, e dalla stessa comunità internazionale. Offerte anche ricompense per informazioni che portino all'arresto e/o alla condanna del ministro dell'Interno Diosdado Cabello - scrive la BBC - e fino a 15 milioni di dollari per il ministro della Difesa Vladimir Padrino. Il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, ha definito il regime di Maduro "illecito", mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riguardo al breve arresto durante una manifestazione a Caracas della leader dell'opposizione Maria Corina Machado, ha parlato di "un altro inaccettabile atto della repressione del regime di Maduro" e che l'Italia "non riconosce la proclamata vittoria elettorale."