Usa, Austin: ci sono prove di truppe nordcoreane in Russia Napoli, 23 ott. (askanews) - Il Segretario alla Difesa statunitense Llyod Austin ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno prove che suggeriscono "la presenza di truppe della Corea del Nord in Russia", aggiungendo che "cosa stiano facendo esattamente è da vedere". Austin è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto al G7 a Napoli. La Corea del Sud da giorni ha avvertito della presenza di truppe nordcoreane in Russia per addestramento, per aiutare l'alleato nella guerra in Ucraina.