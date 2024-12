Una lunga fila a Madrid per la camera ardente di Marisa Paredes Madrid, 18 dic. (askanews) - Tanti colleghi del mondo del cinema e tanta gente comune hanno reso omaggio all'attrice spagnola Marisa Paredes, morta martedì 17 dicembre all'età di 78 anni, recandosi alla camera ardente a Madrid. Paredes ha iniziato a recitare a 14 anni ed è apparsa in più di 75 film nel corso della sua carriera, raggiungendo la fama internazionale recitando in molti film del regista Pedro Almodovar, tra cui la pellicola pluripremiata "Tutto su mia madre". "Coloro che la amano continuano ad amarla al presente", ha detto l'attrice Bibi Andersen, "perché i suoi film sono ancora qui come testimonianza di ciò che era, di ciò che è e di ciò che sarà sempre".