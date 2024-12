Siria, inviato Onu chiede a Israele stop ai raid e all'occupazione Roma, 10 dic. (askanews) - "Continuiamo a vedere movimenti e bombardamenti israeliani in territorio siriano. Questo deve finire". Lo ha detto l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Siria, Geir Pedersen, chiedendo ad Israele di cessare le incursioni aeree e la presenza militare sul suolo siriano, in quanto violazioni dell'accordo fra i due Paesi del 1974. "Non sono in contatto con gli israeliani, ma ovviamente, le Nazioni Unite a New York, lo sono e le forze di peacekeeping sulle alture del Golan sono, ovviamente, in contatto quotidiano con gli israeliani. E il messaggio da New York è lo stesso. Ciò a cui stiamo assistendo è una violazione dell'accordo di disimpegno del 1974, quindi ovviamente seguiremo questa situazione estremamente da vicino nelle ore e nei giorni a venire", ha concluso.