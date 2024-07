Siria, Assad vota per le elezioni parlamentari: è favorito Damasco, 15 lug. (askanews) - Siriani alle urne per eleggere i 250 membri del Parlamento per un mandato di quattro anni. Il partito Baath del presidente Bashar al Assad, che in queste immagini sta votando a Damasco, detiene la maggioranza nella legislatura ed è visto come favorito nella corsa parlamentare. Quella odierna è la quarta elezione parlamentare da quando è scoppiato il conflitto nel Paese arabo nel 2011. Le elezioni si svolgeranno solo nei territori controllati dal governo siriano. Circa un terzo del paese è ancora nelle mani di ribelli e gruppi designati come organizzazioni terroristiche.