Sicilia, nel messinese 15 arresti per reati di mafia Messina, 14 gen. (askanews) - È scattata alle prime ore del mattino una grande operazione contro la criminalità organizzata nel messinese, dove la polizia ha arrestato 15 persone, per reati, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, peculato, trasferimento fraudolento di valori, "violazione della pubblica custodia di cose e sottrazione di cose sottoposte a sequestro". Per le operazioni di polizia giudiziaria - coordinate dalla Squadra Mobile della Questura di Messina e dal Commissariato di Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto - sono intervenuti circa 150 agenti, tra cui personale delle Squadre Mobili di Palermo, Catania, Siracusa, Enna e Vibo Valentia; delle SISCO (Sezioni Investigative del Servizio Centrale Operativo) di Palermo, Catania e Messina; del reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Orientale"; del Reparto Cinofili della Questura di Vibo Valentia e dei Commissariati di polizia della provincia di Messina.