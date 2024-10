Sfilata principesca di Coperni a Disneyland Paris con Kylie Jenner Parigi, 2 ott. (askanews) - Sfilata "da favola" alla settimana della moda di Parigi, nel vero senso della parola. Per la prima volta un evento del genere è stato ospitato a Disneyland Paris. Al calar del sole è andato in scena lo spettacolo del giovane marchio Coperni, dei designer Arnaud Vaillant e Sébastien Meyer, con l'influencer e imprenditrice americana Kylie Jenner nelle vesti di principessa a sorpresa in abito nero con gianti. Le modelle sono uscite dal grande castello del parco divertimenti come protagoniste di una fiaba, con abiti sfarzosi, con molti riferimenti al mondo disneyano e alle sue protagoniste, dalle gonne pompose, alle maniche a sbuffo, tra giochi di luce e fuochi d'artificio a fare da cornice e le musiche da gran ballo principesco in sottofondo.