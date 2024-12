Scampia, in corso sgombero Vela gialla. Vicesindaco: "Evento notevole"

"Lo sgombero della Vela gialla è un evento di portata notevole per la storia di questo quartiere e di questa comunità. Il nostro cronoprogramma prevede che a breve si completi lo sgombero della Vela rossa che, come noto, è investita dallo stesso provvedimento dopo che il 22 luglio è successa la tragedia nella Vela celeste. Quindi noi, per la fine dell'anno, contiamo di aver svuotato totalmente il lotto M di Scampia". Lo ha dichiarato il vicesindaco di Napoli, Laura Lieto, durante le operazioni di sgombero della Vela gialla di Scampia in corso nella mattinata di mercoledì 4 dicembre.

"Stiamo seguendo in particolare quei nuclei familiari che trovano difficoltà in questo momento e presnetano situazione di fragilità sociale, ma anche da l punto di vista della salute che sono significative", ha aggiunto Lieto