Salvini su Starlink: FS sta sperimentando con due soggetti Trento, 24 mag. (askanews) - "Una delle mie prime richieste ai vertici di Fs, vecchi e nuovi, era di rendere possibile la connessione durante l'intera tratta dell'Alta velocità tra Milano e Roma. Fs in totale autonomia ha scelto due soggetti, con cui sta sperimentando la copertura satellitare e uno dei due è Starlink, visto che è uno dei pochi in grado di garantire questo servizio". Così Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nel corso del Festival dell'Economia di Trento. "C'è una sperimentazione - ha spiegato - di alcune settimane con due soggetti, già operativa e in caso di esito positivo, sarei favorevole se si arrivasse a un accordo". "Un mio regalo a Musk? - ha sottolineato Salvini - Se Musk si aspetta che Salvini gli faccia un regalo siamo messi male, al massimo può essere il contrario".