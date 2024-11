Ron Howard apre il 42 TFF con "Eden", film che indaga la natura umana Torino, 23 nov. (askanews) - Un'emozionato Ron Howard ha aperto il 42esimo Torino Film Festival con il suo nuovo film, "Eden", presentato in anteprima internazionale. La prima al Teatro Regio, è stata preceduta dalla premiazione del regista, che ha ricevuto la Stella della Mole. "È davvero un grande onore essere qui oggi in questa città e ricevere questo premio ma da regist vedere il mio film proiettato su questo grande schermo e davanti a questo grande pubblico mi rende anche terribilmente nervoso". "Eden", con un cast stellare che comprende Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby, Daniel Bruhl, Sydney Sweeney, è il film che Ron Howard voleva fare da 15 anni. Una storia misteriosa che avvolge l'isola di Floreana alle Galapagos, dove un medico e filosofo tedesco e la sua compagna si trasferiscono nel '29, diventando un modello di sopravvivenza e di vita migliore a contatto con la natura, tanto da ispirare un'altra coppia a seguire i loro passi, così come una audace ed egocentrica baronessa disposta a tutto, con al seguito il suo harem. Ma la convivenza difficile e gli istinti umani hanno la meglio, portando al conflitto senza scrupoli, trasformando profondamente ogni personaggio. Un thriller sulla sopravvivenza che porta a interrogarsi sui lati più oscuri di ognuno, con una natura potente e protagonista.