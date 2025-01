Ponte Stretto, Pichetto: a valutazione Via-Vas risposta società Roma, 22 gen. (askanews) - Per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina "in relazione alle procedure di valutazione ambientale, si anticipa che con riferimento alle 62 condizioni poste dal parere positivo della Commissione Tecnica VIA-VAS, la Società Stretto di Messina S.p.A., lo scorso 24 dicembre, ha trasmesso la documentazione relativa alla condizione ambientale n. 1, che è attualmente in valutazione presso la Commissione Tecnica". Lo ha riferito il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo al question time alla Camera. "Come previsto dalla normativa vigente, si procederà successivamente con la comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva "Habitat". Per quanto riguarda la Vinca (Valutazione di incidenza del progetto sui siti di interesse comunitario) e il parere negativo rispetto ad alcuni siti specifici, "verificata la mancanza di soluzioni alternative rispetto a quella prospettata, e attestati i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico del progetto, si fa presente - ha concluso il Ministro - che è stata redatta una Valutazione di Incidenza di Livello III, al fine di delineare ogni necessaria misura di compensazione atta a garantire comunque gli obiettivi di conservazione dei siti e volta ad annullare le incidenze residue che permangono in seguito all'attuazione delle misure di mitigazione definite. Tali misure dovranno essere meglio dettagliate secondo quanto previsto dalla normativa vigente".