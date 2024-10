Pecoraro: a Ecomondo ruolo strategico comuni per transizioni Roma, 25 ott. (askanews) - Il ruolo strategico dei grandi e piccoli Comuni italiani per favorire la transizione energetica ed EcoDigital del Paese, le risorse disponibili e il contributo di imprese innovative per portare a compimento questo fondamentale processo. Sono questi i temi principali dell'incontro phygital "Amministrazioni locali, transizione energetica ed EcoDigital: best practice e opportunità" annunciati da Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde. In occasione dell'evento, promosso dalla Fondazione UniVerde e da Noto Sondaggi con la main partnership di Renexia ed event partner New Energy, sarà presentato il 22° Rapporto "Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy". Per chi è già munito di biglietto di accesso a Ecomondo (Fiera di Rimini), l'evento si terrà presso lo stand di Almaviva (Hall B7), dalle ore 10.30, e sarà trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale. Con l'intervento di Vannia Gava, Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, parteciperanno altresì rappresentanti delle Istituzioni regionali, Sindaci e altri Amministratori locali da tutta Italia. Partners dell'evento: Almaviva, Rete dei Comuni Sostenibili, Askanews, Italpress, TeleAmbiente, Opera2030.