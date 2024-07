Parlamento europeo, Roberta Metsola rieletta presidente Strasburgo (Francia), 16 lug. (askanews) - Roberta Metsola (Ppe) è stata rieletta presidente del Parlamento europeo, per un secondo mandato di due anni e mezzo, a Strasburgo. Metsola ha ottenuto 562 voti. I votanti sono stati 699, le schede bianche o nulle 76, i voti espressi 623; la maggioranza assoluta dei suffragi espressi era pari a 312 voti. L'altra candidata, Irene Montero (La Sinistra) ha ottenuto 61 voti. È cominciata, dunque, la decima legislatura del Parlamento europeo. La presidente uscente del Parlamento, Roberta Metsola, prima di venire confermata ha inaugurato la prima sessione plenaria ricordando l'atto del 1976 sulla elezione degli eurodputati a suffragio universale, che si tenne per la prima volta nel 1979. Subito dopo, un quartetto d'archi ha suonato l'inno europeo, l'Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven, al centro dell'Aula, con tutti gli europarlamentari in piedi.