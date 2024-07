Parigi 2024, Maldini e Monna argento e bronzo nella pistola 10 mt Parigi, 29 lug. (askanews) - Federico Nilo Maldini e Paolo Monna: due medagliati per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella gara con la pistola da 10 metri. Maldini ha vinto l'argento, sfiorando anche l'oro: "Qualcosa da poter fare meglio - ci ha detto - c'è sicuramente per tutti, nel mio piccolo posso dire di essere contento e soddisfatto, ma che avrei pure potuto dare quel poco di più per arrivare su quel gradino più alto. Ma ripeto, sono contento così e non vado di certo a casa con l'amaro in bocca di una brutta finale o di un quarto posto, sono molto contento". Grande soddisfazione anche per Monna, che a Casa Italia si è presentato con al collo la medaglia di bronzo. "Sicuramente è un'emozione unica - ha spiegato - e poi fare per la prima volta un podio insieme dopo questi tre anni e farlo alle Olimpiadi è una sensazione unica, rara. Sicuramente ci sono stati dei piccoli errori da parte mia, ma non posso recriminare nulla: è andata così, sono contento che sia andata così e si guarda sempre avanti". Molto affiatati i due hanno racontato di avere cominciato a sparare nelle fiere di paese da bambini e ci hanno assicurato che anche in uno sport individuale si pensa come una squadra.