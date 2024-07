Parigi 2024, Frigo e Conte Bonin: riconferma olimpica importante Parigi, 28 lug. (askanews) - "È da un po' che con questa staffetta regaliamo delle emozioni - ha aggiunto Manuel Frigo - dal 2021 dopo Tokyo con Mondiali ed Europei siamo sempre andati a podio. Riconfermare una medaglia olimpica non è mai facile, siamo contenti". Manuel Frigo è uno dei protagonisti della 4x100 stile libero che ha portato all'Italia del nuoto la prima medaglia di bronzo delle Olimpiadi di Parigi 2024. A Casa Italia è stato festeggiato insieme al compagno di staffetta Paolo Conte Bonin, alla sua prima Olimpiade. "L'emozione è indescrivibile - ha detto Conte Bonin - ma è anche un punto di partenza per gare future. Da qui si parte per fare, speriamo, meglio".