Palazzina crollata a Saviano (Napoli): il bilancio è di 4 morti Napoli, 23 set. (askanews) - È stato recuperato nella notte, dalle squadre dei vigili del fuoco, il corpo dell'ultima vittima rimasta uccisa nel crollo di una palazzina a Saviano, in provincia di Napoli causato da un'esplosione per una probabile fuga di gas: si tratta della nonna dei tre bambini coinvolti nell'incidente, era l'ultima dei dispersi che i soccorritori cercavano da ore scavando sotto le macerie. Sono quindi terminate le operazioni di ricerca e soccorso, fanno sapere i vigili del fuoco: l'intervento prosegue con la messa in sicurezza dell'area interessata. Il bilancio dell'esplosione è tragico: a perdere la vita sono stati due bambini di 4 e 6 anni, la madre e la nonna. Un altro fratellino e il padre sono rimasti feriti.