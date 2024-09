Nuovi raid in Libano, Hezbollah rivendica missili a Nord di Israele Roma, 27 set. (askanews) - Nelle immagini si vede del fumo da un edificio colpito da un attacco israeliano a Iaat, vicino a Baalbek, nel Libano orientale. Nove membri di una stessa famiglia sono stati uccisi durante la notte nella città di Shebaa quando un raid aereo israeliano ha colpito la casa a tre piani in cui si trovavano. Il bilancio dei morti, da quando Israele ha intensificato i suoi raid aerei, è di oltre 700. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver lanciato decine di attacchi contro i siti infrastrutturali di Hezbollah nel Sud del Paese e di aver colpito un lanciatore da cui sono stati lanciati razzi verso Haifa e Krayot nel Nord di Israele. La maggioranza dei "circa 10 proiettili" identificati nella Bassa Galilea è stata intercettata, ha detto l'Idf, affermando di aver intercettato anche quattro droni provenienti dal Libano nella zona costiera di Rosh HaNikra, a Nord di Haifa. Il gruppo libanese Hezbollah ha rivendicato i missili Fadi 1 contro la località israeliana di Kiryat Ata, a pochi chilometri a Est di Haifa, e razzi contro la città di Tiberiade, "a sostegno del popolo palestinese e in difesa del Libano e del suo popolo".