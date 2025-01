Nordio: riforma giustizia era un obbligo, approvazione entro l'estate Roma, 22 gen. (askanews) - "La riforma più significativa è naturalmente il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa che è stato approvato, almeno in prima in prima deliberazione"; lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante la sua relazione al Senato sull'amministrazionedella giustizia. "Il ddl del governo è promanato direttamente dal programma elettorale e la riforma della giustizia sulla separazione delle carriere fra giudici e pm era ai primi punti, quindi era un obbligo, un dovere verso i nostri elettori. La coalizione, che oggi è di maggioranza, si era presentata compatta allo scrutinio elettorale con questo programma". "La riforma è garantita dalla condivisione delle forze politiche di maggioranza che con una unità di intenti hanno sottoscritto questo testo e lo sosterranno con la medesima determinazione nel corso di quest'anno, nel quale completeremo l'iter di approvazione nelle Camere in prima e seconda lettura entro l'estate", ha annunciato."Siamo lieti che almeno una parte dell'opposizione sia pure con varie motivazioni e riserve abbia dato la sua adesione", ha sottolineato Nordio.