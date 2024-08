Nelle acque di Capri arriva lo yacht Blue dello sceicco di Abu Dhabi Capri, 6 ago. (askanews) - É l'estate dei grandi yacht. È arrivato nelle acque di Capri lo yacht Blue, lussuoso ed enorme panfilo lungo ben 160 metri, dello sceicco di Abu Dhabi, Mansour bin Zayed Al Nahyan. La nave è diventata subito l'attrattiva di turisti e curiosi che non si sono lasciati sfuggire l'occasione per fotografarlo. Costato 590 milioni, con un costo annuale di 50 milioni per mantenerlo operativo, il Blue è costituito da 40 cabine, ha due eliporti, quattro ponti, piscine e persino una grande discoteca. Lo sceicco Mansour, dal patrimonio stimato in 38 miliardi, è vice primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, dirigente di alcune aziende di spicco e proprietario del Manchester City.