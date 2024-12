Nei cinema il film Disney di Natale "Mufasa: Il Re Leone" Roma, 18 dic. (askanews) - "Mufasa: Il Re Leone", il film di Natale di Disney, arriva nei cinema il 19 dicembre con un racconto che tocca temi come amicizia, diversità, potere, rivalità, amore, origine del male, realizzato attraverso il live-action e immagini fotorealistiche generate al computer. Il film diretto da Barry Jenkins ripercorre la storia di Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo, fino a quando non incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L'incontro casuale dà il vita al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino, come ha spiegato il regista: "Io non ho figli ma quando scrivi devi pensare ai bambini, per qualcuno forse è il primo film che vede. Devi concederti la complessità però, per esempio in questo film ci sono alcune cose che Mufasa non capisce, non sa come comportarsi, poi le impara con il tempo. Capisce che deve comprendere gli altri anche per capire meglio se stesso e i propri sentimenti. Credo che per i bambini questo sia molto utile, è bello sapere di poter fornire loro degli strumenti". Nella versione italiana del film c'è un cast di doppiatori d'eccezione: Luca Marinelli dà la voce a Mufasa, Alberto Boubakar Malanchino a Taka e Elodie a Sarabi.