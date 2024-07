Metsola: serve un'Europa che renderebbe fieri Falcone e Borsellino Strasburgo, 16 lug. (askanews) - Il Parlamento europeo ha rieletto a stragrande maggioranza la conservatrice maltese Roberta Metsola come portavoce, nel primo voto cruciale sui top jobs dell'UE dopo le elezioni di giugno. Durante il suo discorso di reinsediamento, Metsola dice agli eurodeputati a Strasburgo che "non c'è posto migliore che qui, a Strasburgo, presso la sede del Parlamento europeo, in questo simbolo vivente di riconciliazione, per ricordare il passato e costruire il futuro". Metsola ha citato anche Falcone e Borsellino: "Per tutti coloro che credono nel meglio e hanno osato sognare, la nostra deve essere un'Europa di cui Adenauer, Mitterrand, Wawenza, Fenechadami, Havel, Veil, Falcone, Borsellino sarebbero orgogliosi."