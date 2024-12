Meloni: rischio collasso dell'intera industria automobilistica Ue Roma, 17 dic. (askanews) - Sull'automotive "cogliamo con favore le parole del commissario Sejourné e ci auguriamo di poter fare passi avanti per correggere una traiettoria sbagliata". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. "L'automotive è un settore fondamentale per il futuro e la competitività dell'industria europea ma il quadro è tutt'altro che positivo. Le cause sono diverse" e tra queste c'è l'aver "imposto un modello di decarbonizzazione basato sull'elettrico che se confermato potrebbe portare al collasso l'intera industria automobilistica europea". Con il suo "non-paper", insieme a Repubblica Ceca e altri, l'Italia propone "idee e spunti per scongiurare conseguenze irreversibili" a partire dalla "sospensione delle multe per le case costruttrici che stanno già portando alla chiusura di importanti stabilimenti". E poi "nel medio periodo occorre riaprire il capitolo della neutralità tecnologica" utilizzando tutte le "tecnologie mature".