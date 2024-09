Mattia Cucchiarelli e Saverio Fiorita: "Vittime attacco hacker" Roma, 26 set. - Mattia Cucchiarelli e Saverio Fiorita hanno dato vita al progetto RFC, una moneta digitale molto stabile. "Inseriamo costantemente capitali prodotti da business innovativi nell'economia digitale. In questi mesi, abbiamo dato la possibilità a centinaia di persone di far parte di questo grande e ambizioso progetto, che ha visto la luce il 1° luglio con la quotazione sul mercato", raccontano. "Il 3 settembre scorso siamo stati vittime di un attacco hacker che ci ha sottratto oltre 200.000 dalla liquidità della coin", aggiungono. "Abbiamo prontamente provveduto a ricreare un'altra Coin con livelli di sicurezza ancora maggiori, a ripristinare la liquidità di tasca nostra e a ri-quotarla sul mercato il 18 settembre. Tutto questo per permettere ai nostri clienti di mantenere tutto com'era prima, senza che nessuno abbia perso neanche un centesimo. È stata una dimostrazione di forza e coraggio che ci ha visti protagonisti".