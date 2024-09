Mattarella visita Casa Colon a Las Palmas con re Felipe di Spagna Las Palmas, 19 set. (askanews) - Una passeggiata nelle vie del centro di Las Palmas accompagnato da re Felipe di Spagna. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha poi visitato Casa Colon nella cittadina di Gran Canaria dove è giunto per partecipare alla 17esima edizione del Simposio Cotec Europa quest'anno incentrato sul tema della sovranità tecnologica. Casa Colon è la casa museo di Cristoforo Colombo e si trova nel quartiere storico di Vegueta a Las Palmas de Gran Canaria. È uno degli edifici più importanti della città, ospitò Cristoforo Colombo durante il suo primo viaggio verso le Americhe, quando fece scalo alle Canarie per far effettuare delle riparazioni alla Pinta.