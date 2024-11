Mattarella: pace in Ucraina e M.O. solo opponendo valori europei Roma, 27 nov. (askanews) - "La crisi dei rapporti internazionali in atto, con i focolai dell'aggressione russa all'Ucraina e della tragedia medio-orientale, si riflette sulla congiuntura economica ed è solo opponendo la barriera dei valori condivisi in sede europea che sarà possibile tornare alla pace e riaffermare regole utili anche a prospettive di rinnovata crescita e giustizia sociale". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella parlando all'assemblea di Confartigianato. "L'Europa è lo spazio del nostro futuro. Senza un'Europa forte e unita i cittadini europei rischiano di diventare semplici comprimari, se non addirittura subalterni". "Ma l'Europa - ha precisato - non si esaurisce, naturalmente, nei suoi vertici governativi e istituzionali. L'Europa è costituita anche dalla sua articolazione sociale, professionale, associativa, dalla pluralità delle sue comunità, dalla molteplicità del suo lavoro, dell'intelligenza, del sapere, della creatività degli europei. L'Europa è anche quella delle nostre forze sociali. Anche quella degli artigiani".